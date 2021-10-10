Samsung перевыпустит уже вышедший флагман под новым названием

Samsung перевыпустит уже вышедший флагман под новым названиемЛучше бы линейку Galaxy Note воскрешила
Называться новинка будет Samsung W22 5G. Об этом стало известно из свежего постера, опубликованного самим южнокорейским IT-гигантом, пишет Gizmochina. При этом, судя по всему, устройство будет таким же перевыпуском другого флагмана компании, как и прошлогодний W21.
Так, если в 2020-м под новым названием был выпущен Galaxy Z Fold 2, то в 2021-м уже Galaxy Z Fold 3 переименуют в Samsung W22 5G и перевыпустят под новым именем. Анонс устройства должен состояться уже 13 октября, в Китае.
Судя по последним данным, устройство будет базироваться на чипе Snapdragon 888, иметь до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Дизайн устройства будет совпадать с Galaxy Z Fold 3, а это значит, что основной экран будет 7,6-дюймовый, а внешний — 6,2-дюймовый.