Samsung перевыпустит уже вышедший флагман под новым названием

Называться новинка будет Samsung W22 5G. Об этом стало известно из свежего постера, опубликованного самим южнокорейским IT-гигантом, пишет Gizmochina. При этом, судя по всему, устройство будет таким же перевыпуском другого флагмана компании, как и прошлогодний W21.

Так, если в 2020-м под новым названием был выпущен Galaxy Z Fold 2, то в 2021-м уже Galaxy Z Fold 3 переименуют в Samsung W22 5G и перевыпустят под новым именем. Анонс устройства должен состояться уже 13 октября, в Китае.