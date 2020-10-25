Samsung планирует производить флагманский Galaxy S21 сразу в четырех разных странах

Об этом в социальной сети Twitter рассказал один из инсайдеров. По его словам, Galaxy S21 будет выпускаться заводами Бразилии, Индонезии, Южной Кореи и Вьетнама. Помимо прочего информатор поделился информацией о расцветках новинки. Так, базовая модель, согласно его данным, будет выпущена в розовом, белом, сером и фиолетовом цвете. В то же время, Galaxy S21+ будет предложена в черном и серебристом цвете, тогда как Galaxy S21 Ultra в черном, серебристом и фиолетовом.

На данный момент информация о характеристиках грядущей модели - не разглашается. Нескольким ранее один из источников заявлял, что помимо нового процессора Galaxy S21 нечем будет удивить пользователей.