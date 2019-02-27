Samsung планирует увеличивать цены на флагманы и в дальнейшем

Сетевые источники сообщили страшное — Samsung не планирует останавливаться на Galaxy Fold за 1980 долларов и следующий её складной смартфон может оказаться ещё дороже.

Почти как Huawei Mate X — 2250 долларов. Для сравнения, складной смартфон Huawei Mate X с гибким экраном будет предлагаться по цене 2600 долларов.

За такие деньги Samsung предложит доработанную версию Galaxy Fold с боле тонкими рамками, без некрасивого зазора в сложенном состоянии, двойной фронтальной камерой 16+12 Мп и привычным динамиком над большим фронтальным дисплеем. Экраны должны увеличиться — до 8 дюймов в диагонали для внутреннего и 5 дюймов для внешнего. Разрешение гибкого дисплея составит 3840 х 2160 пикселей. Во внешний экран будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. Основная камера получит разрешение 34 Мп, а аккумулятор — ёмкость 6500 мАч.