Samsung планирует выпустить игровой смартфон со складным экраном

Компания Samsung запатентовала ещё одну концепцию складного смартфона с большим гибким дисплеем. Об этом рассказал профильный ресурс LetsGoDigital и дополнил патент выполненными на его основе рендерами.
Новая разработка не просто складной смартфон, а игровое устройство. Смартфон можно складывать три раза, но части не одинаковы по размеру. На самом деле, смартфон складывается пополам, на одной из сторон есть небольшая откидная панель с физическими элементами на обратной стороне — шестью кнопками и D-pad.
В результате, панель с кнопками можно скрыть и оставить на виду лишь экран, а можно слегка уменьшить доступный дисплей, но получить удобный контроллер для игр.
Как это часто бывает с патентами, реализацию разработки мы можем увидеть только через несколько лет или не увидеть вообще.