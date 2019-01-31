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Сегодня 15:44

Samsung планирует выпустить игровой смартфон со складным экраном

Есть скрытый модуль с геймпадом

Компания Samsung запатентовала ещё одну концепцию складного смартфона с большим гибким дисплеем. Об этом рассказал профильный ресурс LetsGoDigital и дополнил патент выполненными на его основе рендерами.

Новая разработка не просто складной смартфон, а игровое устройство. Смартфон можно складывать три раза, но части не одинаковы по размеру. На самом деле, смартфон складывается пополам, на одной из сторон есть небольшая откидная панель с физическими элементами на обратной стороне — шестью кнопками и D-pad.

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В результате, панель с кнопками можно скрыть и оставить на виду лишь экран, а можно слегка уменьшить доступный дисплей, но получить удобный контроллер для игр.

Как это часто бывает с патентами, реализацию разработки мы можем увидеть только через несколько лет или не увидеть вообще.

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