Samsung планирует выпустить игровой смартфон со складным экраном

В результате, панель с кнопками можно скрыть и оставить на виду лишь экран, а можно слегка уменьшить доступный дисплей, но получить удобный контроллер для игр.

Как это часто бывает с патентами, реализацию разработки мы можем увидеть только через несколько лет или не увидеть вообще.