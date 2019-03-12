Samsung планирует выпустить недорогой смартфон с флагманским процессором Snapdragon 855

Компания Samsung планирует выпустить недорогой флагманский смартфон в текущем году. Об этом сообщил китайский источник под ником TechstarGod в Twitter.

По данным источника, стоимость смартфона окажется ниже, чем у серии Samsung S10. Самая младшая модель в серии — Galaxy S10e. Это позволяет надеяться на флагман дешевле 749 долларов в США и 56 990 рублей в России.

Как ожидается, аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm — Snapdragon 855. Ради удешевления компания может заменить двойную основную камеру на одинарную, использовать более доступные материалы для корпуса, поставить дисплей прошлого поколения с более толстыми рамками, а не «дырявый» динамический AMOLED с почти отсутствующими кромками. Такая модель может пополнить серию Galaxy A.