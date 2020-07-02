Samsung по ошибке рассекретила дизайн неанонсированного флагмана Galaxy Note 20+
Что интересно, рассекречивание через публикацию качественных рендеров новинки произошло на украинском и российском сайтах компании. При этом еще долгое время Samsung никак не реагировала на факт утечки, оставляя страницу доступной для всех желающих. Сейчас, на момент написания данного материала, компания исправилась и при попытке перейти по ссылке с изображением, высвечивается информация об ошибке.
В любом случае, “интернет помнит все”, в чем вы можете убедиться, взглянув на изображения выше. Судя по ним, смартфон получит схожий с Galaxy S20 дизайн, при этом поддержка фирменного стилуса S Pen также никуда не денется. Помимо этого, можно оценить, как будет выглядеть новый цвет смартфона, который дебютирует именно что вместе с Galaxy Note 20+ - Mystic Bronze.
Напомним, что судя по имеющимся данным, анонс смартфона должен состояться лишь в августе 2020 года.