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Samsung по ошибке рассекретила дизайн неанонсированного флагмана Galaxy Note 20+

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Случилось то, чего многие и ожидали - Samsung по ошибке рассекретила дизайн неанонсированного флагмана Galaxy Note 20+. И дело даже не в Samsung - просто в последнее время многие компании допускают столь нелепые утечки задолго до официального анонса устройств.

Что интересно, рассекречивание через публикацию качественных рендеров новинки произошло на украинском и российском сайтах компании. При этом еще долгое время Samsung никак не реагировала на факт утечки, оставляя страницу доступной для всех желающих. Сейчас, на момент написания данного материала, компания исправилась и при попытке перейти по ссылке с изображением, высвечивается информация об ошибке.

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В любом случае, “интернет помнит все”, в чем вы можете убедиться, взглянув на изображения выше. Судя по ним, смартфон получит схожий с Galaxy S20 дизайн, при этом поддержка фирменного стилуса S Pen также никуда не денется. Помимо этого, можно оценить, как будет выглядеть новый цвет смартфона, который дебютирует именно что вместе с Galaxy Note 20+ - Mystic Bronze.

Напомним, что судя по имеющимся данным, анонс смартфона должен состояться лишь в августе 2020 года.

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