Samsung по ошибке рассекретила дизайн неанонсированного флагмана Galaxy Note 20+

В любом случае, “интернет помнит все”, в чем вы можете убедиться, взглянув на изображения выше. Судя по ним, смартфон получит схожий с Galaxy S20 дизайн, при этом поддержка фирменного стилуса S Pen также никуда не денется. Помимо этого, можно оценить, как будет выглядеть новый цвет смартфона, который дебютирует именно что вместе с Galaxy Note 20+ - Mystic Bronze.

Напомним, что судя по имеющимся данным, анонс смартфона должен состояться лишь в августе 2020 года.