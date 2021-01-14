Samsung по ошибке рассекретила Galaxy S21 Ultra до анонса

Отметим, что осознав ошибку, на сайте пропала информация о неанонсированном смартфоне, однако шустрые пользователи успели “поймать” удаленную страницу в кэше Google.

Так, утечка подтвердила, что Galaxy S21 Ultra будет первым смартфоном линейки Galaxy S с поддержкой стилуса S Pen. Аппарат получил 6,8-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением WQHD+ и частотой обновления до 120 Гц. Устройство оборудовали четырехмодульной камерой: широкоугольный модуль на 108 Мп, ультраширокоугольный на 12 Мп и два телефотомодуля. Работает Galaxy S21 Ultra на базе Exynos 2100, тогда как на американском и китайском рынке он выйдет с Snapdragon 888.

Модификация Galaxy S21 Ultra 5G на 12 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти будет стоить 1 249 евро, тогда как версия на 12/256 ГБ - 1 299 евро и 16/512 - 1 429 евро. Оформившие предзаказ получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и метку-трекер Galaxy SmartTag.