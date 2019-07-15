Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей

Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется. Об этом сообщили корейские СМИ.

Фактический лидер Samsung, предположительно, провёл в воскресенье совещание с главными управляющими подразделений, занимающимися полупроводниками и дисплеями. Встреча состоялась сразу по возвращению топ-менеджера из поездки в Японию, которая состоялась на прошлой неделе. Он отдал указание проработать планы с счётом торговых санкций со стороны Японии.

В начале июля министерство торговли Японии ограничило экспорт некоторых материалов для производства техники в Южную Корею. В том числе это касается полиимидов, травильного газа и резисторов, используемых Samsung в гибких дисплеях и при изготовлении полупроводников.

Samsung пока пытается диверсифицировать поставки необходимых материалов и развивать местные мощности. Так, поставки были организованы из США, Китая и Тайваня.