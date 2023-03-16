Samsung подтвердил обвинения пользователей в «дорисовке» снимков Луны, но это не извинения

Компания подтвердила недовольство пользователей и, фактически, расписалась в преувеличении возможностей зума камеры. Оказалось, что при многократном зуме, который необходим, в том числе при фотографировании Луны, автоматически активируется функция Scene Optimizer, или «Оптимизатор сцены», позволяющей нейросети снизить яркость и улучшить детализацию полученного фото.

То есть не камера так детализировано снимает, а слабое по качеству фото «дорисовывается» искусственным интеллектом. Обрадуются ли таким признаниям пользователи девайсов от Samsung, вопрос риторический, но это и не извинения, а объяснение особенностей функционала.