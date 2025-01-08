Samsung подтвердила анонс Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и еще одного таинственного смартфона на Unpacked 22 января

На приуроченном к этому тизере показаны четыре устройства, что фактически подтверждает анонс четырёх моделей Galaxy S25: базовой версии, S25+, S25 Ultra и загадочного Galaxy S25 Slim.

Galaxy S25 и S25+ будут схожи, различаясь лишь размером экрана и батареи.

Ultra-версия сохранит S Pen и топовые характеристики, но предложит более закруглённые углы вместо привычных острых.