Samsung подтвердила анонс Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и еще одного таинственного смартфона на Unpacked 22 января

Samsung подтвердила анонс Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и еще одного таинственного смартфона на Unpacked 22 январяЖдать осталось всего-ничего!
На приуроченном к этому тизере показаны четыре устройства, что фактически подтверждает анонс четырёх моделей Galaxy S25: базовой версии, S25+, S25 Ultra и загадочного Galaxy S25 Slim.
Galaxy S25 и S25+ будут схожи, различаясь лишь размером экрана и батареи.
Ultra-версия сохранит S Pen и топовые характеристики, но предложит более закруглённые углы вместо привычных острых.
Самой интересной новинкой станет Galaxy S25 Slim, который получит 6.66-дюймовый экран, камеру с 200-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельным ультраширокоугольным и 50-мегапиксельным телеобъективом.
Внутри — чип Snapdragon 8 Elite и батарея на 5000 мАч. При этом Slim будет легче и тоньше, но, вероятно, лишится таких функций, как беспроводная зарядка и перископический зум.