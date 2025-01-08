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Опубликовано 08 января 2025, 07:01
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Samsung подтвердила анонс Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и еще одного таинственного смартфона на Unpacked 22 января

Ждать осталось всего-ничего!
Samsung подтвердила дату следующего мероприятия Unpacked, которое состоится 22 января.
Samsung подтвердила анонс Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и еще одного таинственного смартфона на Unpacked 22 января
© GSMArena

На приуроченном к этому тизере показаны четыре устройства, что фактически подтверждает анонс четырёх моделей Galaxy S25: базовой версии, S25+, S25 Ultra и загадочного Galaxy S25 Slim.

Galaxy S25 и S25+ будут схожи, различаясь лишь размером экрана и батареи.

Ultra-версия сохранит S Pen и топовые характеристики, но предложит более закруглённые углы вместо привычных острых.

Samsung подтвердила анонс Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и еще одного таинственного смартфона на Unpacked 22 января
© GSMArena

Самой интересной новинкой станет Galaxy S25 Slim, который получит 6.66-дюймовый экран, камеру с 200-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельным ультраширокоугольным и 50-мегапиксельным телеобъективом.

Внутри — чип Snapdragon 8 Elite и батарея на 5000 мАч. При этом Slim будет легче и тоньше, но, вероятно, лишится таких функций, как беспроводная зарядка и перископический зум.

Источник: GSMArena
Автор:Булат Кармак
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