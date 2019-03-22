Samsung подтвердила «безграничный» дисплей без вырезов у смартфона Galaxy A90

На официальном индонезийском сайте Samsung была обнаружена англоязычная страничка с упоминанием готовящегося к выпуску смартфона Galaxy A90, пока не представленного производителем официально. Её быстро удалили из широкого доступа, но информация успела разлететься по сети.

Страничка описывает достоинства Notchless Infinity Screen — безрамочного дисплея Infinity без вырезов. Отмечается, что из всей серии Galaxy A он будет использоваться только в модели Galaxy A90.

На изображении на страничке при этом показан привычный уже экран Infinity-U с каплевидным вырезом. Каким на самом деле будет экран Galaxy A90, пока можно только гадать.

Есть небольшая вероятность, что он окажется «дырявым», как у флагманских Galaxy S10, но такие экраны Samsung называет Infinity-O и не называет их «безвырезными». С наибольшей вероятностью речь идёт об экране на всю передню панель, на самом деле без «чёлок» «каплей» или «дырок», а фронтальная камера будет вынесена в отдельный модуль.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп. Она будет сочетать выдвижной и вращающийся механизмы. Своего рода смесь систем смартфонов Oppo Find X и Oppo N1 (на иллюстрации). Это позволит использовать камеру и как тыльную, и как фронтальную, в зависимости от позиции.

Также в сети появилась информация, что Samsung готовит «бюджетный флагман» на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 855 и по цене дешевле Galaxy S10e. По одной из версий, им станет именно Galaxy A90.

Официальный дебют Samsung Galaxy A90 ожидается во втором квартале 2019 года.