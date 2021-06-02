Об этом представитель Samsung сообщил на официальном форуме компании. Так, в ответ на вопросы пользователей о данной проблеме производитель сообщил, что ему известно о ее наличии. Кроме того, в Samsung отметили, что уже работают над исправлением. Напомним, что баги возникают в работе приложения камеры смартфонов линейки Galaxy S21. По данным пользователей, иногда дело доходит до существенного замедления работы приложения. Зачастую проблема появляется при масштабировании фотографии и в портретном режиме.

По словам Samsung, обновление камеры, которое избавит пользователей от этих проблем, будет выпущено вместе с патчем безопасности. Выход ожидается в этом месяце.