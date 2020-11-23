Samsung подтвердила выход нового складного смартфона Galaxy Z Fold 3 в июне 2021 года

Новенький складной аппарат от Samsung может стать не единственным в грядущем году, но вероятнее всего, будет первым. И представят его в первый месяц следующего лета, сообщает корейское издание Aju News. Вероятнее всего, устройство будет базироваться на флагманском процессоре Snapdragon 875. При этом отметим, что более ранние слухи приписывали Galaxy Z Fold 3 подэкранную фронтальную камеру.

Что интересно, анонс нового гибкого смартфона компании в июне косвенно подтверждает отказ Samsung от линейки Galaxy Note. Так, в случае, если производитель был бы намерен продолжать ее, то он бы не стал в рамках одного лета проводить сразу два крупномасштабных мероприятия.

Напомним, что анонс новых флагманских Galaxy S21 состоится в первом квартале 2021 года. Именно в рамках данной линейки может состояться перерождение Galaxy Note, так как Galaxy S21 Ultra должен получить поддержку фирменного стилуса S Pen.