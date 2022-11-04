Samsung поиздевалась над Apple за отсутствие складных iPhone

В Сети появилось видео, в котором один из фанатов Apple сидит на заборе, разделяющем фанатов яблочной продукции и фирменный магазин Samsung. Он смотрит в противоположный лагерь и замечает там гибкие смартфоны и телефоны с «эпичной камерой».

При этом сторонники iPhone и iPad активно отговаривают своего товарища от перехода в лагерь фанатов Samsung. Они говорят о том, что их дело — ждать, а потому они подождут, когда Apple выпустит собственный гибкий смартфон.

Напомним, что несколько лет назад корейцы уже выпускали похожий ролик. В нём они активно высмеивали «чёлку» флагманских iPhone.