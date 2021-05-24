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Сегодня в 11:03
Samsung показала превосходство камеры своего смартфона над iPhone на видео
Судя по всему, компании и вправду есть чем гордиться
Samsung продолжает высмеивать различные слабые стороны последнего поколения iPhone. На этот раз корейский техногигант опубликовал серию роликов, в которых показал превосходство камеры Galaxy S21 Ultra 5G над iPhone 12 Pro Max.
В первом видео можно увидеть, насколько лучше приближает изображение флагман Samsung за счёт функции суперзум. В конце ролика компания задаётся вопросом в адрес зрителя: «Достаточно близко?».
Во втором видео корейская корпорация также сравнивает камеры Galaxy S21 Ultra 5G с iPhone 12 Pro Max. Только на этот раз сопоставляется детализация на крупных планах. При этом у Samsung в конце также возникает вопрос: «Достаточно подробно?».
Разумеется, и в первом, и во втором случае флагман Apple проигрывает конкуренту от Samsung.