Samsung показала смартфон, который можно носить как браслет на руке

Каждый год одно и то же: экран чуть больше, камера чуть лучше, а сам гаджет чуть дороже. Скука! Это понимают и в крупных компаниях — вот почему Motorola, Lenovo и Samsung ищут способы нас удивить.

Последние даже смогли сделать это. Samsung показала концепт под названием Cling Band — смесь телефона, умных часов и фитнес-трекера, который изгибается и оборачивается вокруг вашего запястья.

Кому это нужно? Хороший вопрос. Умные часы становятся все умнее, но у них по-прежнему крошечные экраны и что-то писать на них — просто мучение.

А теперь представьте себе огромный тачскрин прямо на руке — и фотки полистать, и в интернет залезть, и сообщения в Telegram набирать гораздо удобнее!

И там, где Samsung, чаще всего оказываются и прочие компании. Чего только стоит тренд со складными смартфонами. А это значит, что если корейцы все же выпустят Cling Band в качестве массового продукта, появления подобного от условной Motorola или Xiaomi долго ждать не придется.