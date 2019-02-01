Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео

Впоследствии видео было удалено, но оно уже успело разлететься по сети. Мероприятие Galaxy Unpacked назначено Samsung ну 20 февраля. На нём будут представлены смартфоны флагманской серии Galaxy S10. Также есть большая вероятность более подробного анонса складной модели.

Прошлой осенью Samsung показала на конференции для разработчиков свой складной смартфон с гибким дисплеем, но пока не объявила многих подробностей о нём.

По предварительной информации, смартфон получил два дисплея — гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который доступен для использования при сложенном смартфоне. Внешний дисплей — 4,58-дюймовый с соотношением сторон 21:9, разрешением HD+ (840 х 1960 пикселей) и плотностью изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2:3, разрешение QXGA+(1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.

В Корее смартфон будет продаваться за 2 миллиона вон, без учёта субсидий от операторов. Это составляет около 1770 долларов или 120 тысяч рублей.