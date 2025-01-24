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Опубликовано 24 января 2025, 07:55
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Samsung пообещала выпускать обновления для Galaxy S25 аж до 2032 года

Это один самых «долгоиграющих» смартфонов на рынке
Samsung официально объявила, что Galaxy S25 будет поддерживаться обновлениями вплоть до 2032 года.
Samsung пообещала выпускать обновления для Galaxy S25 аж до 2032 года
© Android Central

Речь в данном случае идет о семи крупных обновлениях операционной системы Android и семи годах регулярных обновлений безопасности. Таким образом, Galaxy S25 станет одним из самых «долгоиграющих» смартфонов на рынке.

На момент выхода, устройство будет работать на Android 15 с оболочкой One UI 7, в которой акцент сделан на интеграцию искусственного интеллекта.

Среди новых функций — персонализированные рекомендации, контекстные подсказки и возможность управления голосом с помощью помощника Gemini AI.

Также добавлена поддержка мультимодальных взаимодействий: телефон сможет анализировать текст, изображения и видео, предоставляя более интуитивные возможности поиска и взаимодействия.

Источник:Android Central
Автор:Булат Кармак
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