Samsung пообещала выпускать обновления для Galaxy S25 аж до 2032 года

Речь в данном случае идет о семи крупных обновлениях операционной системы Android и семи годах регулярных обновлений безопасности. Таким образом, Galaxy S25 станет одним из самых «долгоиграющих» смартфонов на рынке.

На момент выхода, устройство будет работать на Android 15 с оболочкой One UI 7, в которой акцент сделан на интеграцию искусственного интеллекта.

Среди новых функций — персонализированные рекомендации, контекстные подсказки и возможность управления голосом с помощью помощника Gemini AI.

Также добавлена поддержка мультимодальных взаимодействий: телефон сможет анализировать текст, изображения и видео, предоставляя более интуитивные возможности поиска и взаимодействия.