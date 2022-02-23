Samsung потеряет право выпуска процессоров Snapdragon — слишком высокий процент брака

Для корейского техногиганта это была победа, т.к. немалая часть флагманских смартфонов производятся на базе именно этого чипа. Но, судя по всему, радость была недолгой.

Если верить свежим утечкам, Qualcomm откажется от услуг Samsung в связи с высоким процентом брака при производстве — лишь около 35% чипов получаются достаточно качественными для использования в смартфонах.

Для сравнения, это у TSMC этот показатель доходит до 70%. Именно к ней, по данным инсайдеров, перейдёт производство нового флагманского SoC — Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

От услуг Samsung в пользу TSMC отказывается и другой IT-гигант — NVIDIA. Только в случае с ним речь идёт о 7-нм графическом ускорителе, который изначально должна была производить южнокорейская компания.