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Опубликовано 06 ноября 2024, 07:08
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Samsung пожадничает оперативную память в Galaxy S25 и установит всего 8 ГБ

Как минимум, в базовую модель
Согласно информации от инсайдера Jukanlosreve, опубликованной накануне, стандартная версия Samsung Galaxy S25 будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации.
Samsung пожадничает оперативную память в Galaxy S25 и установит всего 8 ГБ
© ITHome

Правда, есть и радостная новость — на некоторых рынках начальный объем оперативки все же может составить 12 ГБ.

Модель Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут предлагаться с 12 ГБ оперативной памяти, а версия Galaxy S25 Ultra с 1 ТБ встроенной памяти получит 16 ГБ ОЗУ.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что подтверждается утечками от Ice Universe.

Однако информация о базовой модели с 8 ГБ ОЗУ вызывает вопросы, учитывая, что конкуренты предлагают устройства с большим объемом памяти в стандартных комплектациях.

Причиной такого решения может быть низкий выход годных чипов DRAM, что влияет на доступность и стоимость оперативной памяти. Тем не менее, официального подтверждения от Samsung пока не поступало, и окончательные спецификации могут измениться к моменту релиза.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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