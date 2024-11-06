Samsung пожадничает оперативную память в Galaxy S25 и установит всего 8 ГБ

Правда, есть и радостная новость — на некоторых рынках начальный объем оперативки все же может составить 12 ГБ.

Модель Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут предлагаться с 12 ГБ оперативной памяти, а версия Galaxy S25 Ultra с 1 ТБ встроенной памяти получит 16 ГБ ОЗУ.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что подтверждается утечками от Ice Universe.

Однако информация о базовой модели с 8 ГБ ОЗУ вызывает вопросы, учитывая, что конкуренты предлагают устройства с большим объемом памяти в стандартных комплектациях.

Причиной такого решения может быть низкий выход годных чипов DRAM, что влияет на доступность и стоимость оперативной памяти. Тем не менее, официального подтверждения от Samsung пока не поступало, и окончательные спецификации могут измениться к моменту релиза.