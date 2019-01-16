Samsung предлагает поменять обычные часы на умные

Компания Samsung запустила в тестовом режиме первую в России программу trade-in для часов. Ранее в программе trade-in можно было задействовать смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple MacBook.

Завершится пилотный запуск 3 февраля 2019 года. По программе можно обменять самые разные наручные часы, включая механические, кварцевые и электронные, на смарт-часы Galaxy Watch с доплатой. Скидка составит 5 тысяч рублей для модели 46 мм и 3 тысячи рублей для 42 мм. Услуга доступна в фирменных магазинах Samsung, Связной-Евросеть", М.Видео и «Ион» по всей России.

Интересно, что в программе могут участвовать только традиционные наручные часы с классическим дизайном, без игровых элементов, изображений мультипликационных и киногероев, зверей и насекомых, ягод и фруктов.