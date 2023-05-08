Samsung предложит покупателям Galaxy S24 сразу два процессора на выбор

19:07, 08 мая 2023
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Samsung предложит покупателям Galaxy S24 сразу два процессора на выборAh shit, here we go again
Популярный аналитик под ником Tech_Reve заявил, что смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S24 будут предлагаться не только с чипом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, но и с Exynos 2400 от самой Samsung.
Стоит отметить, что компания уже придерживалась подобной политики ранее — буквально до последнего корейская корпорация предлагал Galaxy S на базе Snapdragon лишь для рынков Китая и США. Остальные страны получали Exynos-версию.
Теперь же Samsung намерена продавать все три модели на базе SoC Exynos 2400 в странах Юго-Восточной Азии. Для сравнения, линейка Samsung Galaxy S23 предлагалась только со Snapdragon 8 Gen 2.
Напомним, что серия Galaxy S24 ожидается в начале 2024 года.