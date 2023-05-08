Samsung предложит покупателям Galaxy S24 сразу два процессора на выбор

Стоит отметить, что компания уже придерживалась подобной политики ранее — буквально до последнего корейская корпорация предлагал Galaxy S на базе Snapdragon лишь для рынков Китая и США. Остальные страны получали Exynos-версию.

Теперь же Samsung намерена продавать все три модели на базе SoC Exynos 2400 в странах Юго-Восточной Азии. Для сравнения, линейка Samsung Galaxy S23 предлагалась только со Snapdragon 8 Gen 2.

Напомним, что серия Galaxy S24 ожидается в начале 2024 года.