Samsung предсказала рост популярности складных смартфонов в 2026 году

По данным издания The Bell, корейский гигант намерен реализовать 6,7 млн устройств, что на 10% больше, чем в 2025 году. Главная ставка делается на Galaxy Z Flip 8, который выйдет в середине следующего года.

Смартфон станет тоньше и легче предшественника, а также получит обновленный форм-фактор. Улучшения также ожидаются в конструкции шарнира и экрана.

Напомним, что ранее Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7 установили рекорды предзаказов в отдельных странах, однако Samsung рассчитывает на ещё больший успех следующего поколения.

Помимо этого, компания планирует продать 36 млн смартфонов серии Galaxy S26 — примерно столько же, сколько S25. Таким образом, основной рост продаж в 2026 году Samsung связывает именно со складными моделями.