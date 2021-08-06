Samsung предсказали поражение на рынке складных смартфонов

Но, по словам популярного интернет-инсайдера Ice Universe, лидирующее положение корейского техногиганта временно. В качестве аналогии он обратил внимание на сферу 5G-смартфонов.

Да, в самом начале Samsung лидировала и в этой сфере. Но на сегодняшний день она находится лишь на четвёртом месте, уступая Apple, Oppo и Vivo. Такая же судьба, заявляет инсайдер, ждёт и рынок складных смартфонов.

Китайским производителям будет достаточно снизить цены на свои гибкие телефоны, как покупатели тут же перейдут на их аппараты. А учитывая, что технологии в любом случае дешевеют, это рано или поздно произойдёт — вопрос лишь в том, как скоро это случится.