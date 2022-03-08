Сегодня в 20:53

Samsung представил недорогой смартфон Galaxy F23 5G с новейшим Android 12 «из коробки»

И это не единственное, чем он может порадовать

Пока многие ждут iPhone SE (2022), который Apple должна представить на сегодняшней презентации, Samsung уже успела анонсировать новый недорогой смартфон — Galaxy F23 5G.