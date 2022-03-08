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Samsung представил недорогой смартфон Galaxy F23 5G с новейшим Android 12 «из коробки»И это не единственное, чем он может порадовать
Пока многие ждут iPhone SE (2022), который Apple должна представить на сегодняшней презентации, Samsung уже успела анонсировать новый недорогой смартфон — Galaxy F23 5G.
Несмотря на то, что устройство не относится к A-серии, ему всё же есть чем удивить. Так, например, аппарат прямо из коробки работает под управлением новейшей системы Google — Android 12.
Из прочего стоит отметить, что в основу смартфон лёг чип Snapdragon 750G, а его IPS-дисплей может похвастаться частотой обновления 120 Гц.
Также Samsung Galaxy F23 5G получил от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч. Что же до цены, то за минимальную версию просят 225 долларов, а за «старшую» — 240 долларов.
Источник: Flipkart