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Samsung представил недорогой смартфон Galaxy F23 5G с новейшим Android 12 «из коробки»

И это не единственное, чем он может порадовать
Пока многие ждут iPhone SE (2022), который Apple должна представить на сегодняшней презентации, Samsung уже успела анонсировать новый недорогой смартфон — Galaxy F23 5G.
Samsung представил недорогой смартфон Galaxy F23 5G с новейшим Android 12 «из коробки»

Несмотря на то, что устройство не относится к A-серии, ему всё же есть чем удивить. Так, например, аппарат прямо из коробки работает под управлением новейшей системы Google — Android 12.

Из прочего стоит отметить, что в основу смартфон лёг чип Snapdragon 750G, а его IPS-дисплей может похвастаться частотой обновления 120 Гц.

Samsung представил недорогой смартфон Galaxy F23 5G с новейшим Android 12 «из коробки»

Также Samsung Galaxy F23 5G получил от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч. Что же до цены, то за минимальную версию просят 225 долларов, а за «старшую» — 240 долларов.

Источник: Flipkart
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