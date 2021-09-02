Samsung представила 200 Мп сенсор для камер смартфонов с ускоренной автофокусировкой и съёмкой 8К-видео

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Samsung представила 200 Мп сенсор для камер смартфонов с ускоренной автофокусировкой и съёмкой 8К-видеоРекордные показатели для смартфонной камеры
Накануне мы писали об утечке, согласно которой Samsung уже сегодня должна представить свой новый флагманский фотосенсор. Оказалось, что слухи не врали — южнокорейская компания и вправду представила рекордный 200 Мп ISOCELL HP1.
Разумеется, главная особенность новинки — это разрешение. Впервые в мобильной фотографии представлен сенсор на 200 Мп. При этом у ISOCELL HP1 есть и другие «фишки», пишет SamMobile.
Например, технология Double Super PD, улучшающая автофокус камеры смартфоны за счёт удвоения пикселей фокусировки. Также новый сенсор умеет снимать видео с разрешением 8К при 30 кадрах в секунду, 4К при 120 кадрах в секунду и FullHD-видео при 240 кадрах в секунду (т.е. slow-mo).
Считается, что первым смартфоном, который получит 200 Мп камеру от Samsung, станет флагманский Xiaomi 12. Устройство ожидается уже в декабре 2021 года.