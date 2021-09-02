Samsung представила 200 Мп сенсор для камер смартфонов с ускоренной автофокусировкой и съёмкой 8К-видео

Например, технология Double Super PD, улучшающая автофокус камеры смартфоны за счёт удвоения пикселей фокусировки. Также новый сенсор умеет снимать видео с разрешением 8К при 30 кадрах в секунду, 4К при 120 кадрах в секунду и FullHD-видео при 240 кадрах в секунду (т.е. slow-mo).

Считается, что первым смартфоном, который получит 200 Мп камеру от Samsung, станет флагманский Xiaomi 12. Устройство ожидается уже в декабре 2021 года.