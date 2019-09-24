Samsung представила 44-мегапиксельную камеру для очень тонких смартфонов

Компания Samsung Electronics представила первую фотоматрицу ISOCELL Slim GH1 разрешением 43,7 Мп для мобильных устройств. Как подчёркивает производитель, это оптимальное решение для тонких смартфонов с безрамочным дисплеем.

Мобильный датчик ISOCELL Slim GH1 обладает наименьшим размером пикселя в отрасли – 0,7 мкм. В нём используется технология изоляции пикселей от Samsung ISOCELL Plus, которая сводит к минимуму цветовые перекрестные помехи и оптические потери. В результате, крошечные пиксели способны поглощать достаточно света для ярких и четких фотографий.

В условиях низкой освещенности GH1 использует технологию слияния пикселей Tetracell для более высокой светочувствительности, эквивалентной этому показателю у датчика изображения с размером точки 1,4 мкм.

ISOCELL Slim GH1 получил разрешение 7968×5480 пикселей и способен снимать видео качества 4K (3840×2160 пикселей) с минимальными потерями поля зрения (FoV), в то время как большинство сенсоров подобного разрешения «обрезают» картинку. Используя технологию Tetracell, GH1 обеспечивает съемку в качестве 3984×2740, превышающем 4K (3840×2160), сохраняя все детали на фоне при записи видео или фото с частотой 60 кадров в секунду.

Для создания более четких фотографий и видео GH1 получил электронную стабилизацию изображения (EIS) на основе гироскопа и автофокусировку с определением фазы, Super PD. Кроме того, поддержка динамического диапазона (HDR) в реальном времени обеспечивает более сбалансированную экспозицию и насыщенный цвет даже при съемке в условиях смешанного освещения.

Ожидается, что Samsung ISOCELL Slim GH1 поступит в массовое производство к концу 2019 года.