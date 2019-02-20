Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S10

Galaxy S10+ отличается 6,4-дюймовым дисплеем, двойной фронтальной камерой 10+8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Керамичская версия также получила 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти. Размеры составляют 157,6 x 74,1 x 7,8 мм, а вес — 175 граммов, у керамического — 198 граммов.

Galaxy S10e получил плоский 5,8-дюймовый дисплей разрешением Full HD+, двойную основную камеру 12+16 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3100 мАч. Размеры составляют 142,2 x 69,9 x 7,9 мм, а вес — 150 граммов.

Смартфоны получили функцию беспроводной обратной зарядки — они могут подзаряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi, такие как смартфоны, смарт-часы, наушники и так далее.

Как обещает производитель, оптимизация с использованием искусственного интеллекта обеспечивает работу гаджета в течение 24 часов. «Умный» Wi-Fi обеспечивает бесперебойное и безопасное соединение путем плавного переключения между Wi-Fi и LTE, а также сообщает пользователю о потенциально опасных Wi-Fi сетях. Поддерживается новый стандарт Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 ax).

Смартфоны поддерживают быструю беспроводную зарядку нового поколения Fast Wireless Charging 2.0. Есть защита от пыли и влаги по стандарту IP68, при погружении в воду на глубину до 1,5 м на время до 30 минут. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Новые смартфоны будут доступны в России с 8 марта 2019 года по рекомендованной розничной цене:

Samsung Galaxy S10e в жёлтом, чёрном, синем и белом перламутровом за 56 990 рублей

Samsung Galaxy S10 в чёрном, синем и белом перламутровом за 68 990 рублей

Samsung Galaxy S10+ в чёрном, синем и белом перламутрово за 76 990 рублей

Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе черного и белого цветов 12 ГБ+1 ТБ за 124 990 рублей

Предварительные заказы начнут принимать с 21 февраля. В рамках предзаказа покупатели получат новые беспроводные наушники Galaxy Buds белого цвета, которые можно заряжать прямо от нового флагмана.