Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S10 5G с рекордным дисплеем

По словам производителя, Galaxy S10 5G оснащен самым большим в истории линейки Galaxy S 6,7-дюймовым дисплеем Infinity-O, 3D-камерой для съемки 3D-изображений с использованием функций Video Live Focus и Quick Measure, а также аккумулятором емкостью 4500 мАч с ультрабыстрой зарядкой мощностью 25 Вт.

Благодаря поддержке 5G, с таким смартфоном пользователи смогут за считанные минуты загрузить целый сезон сериала, играть в сетевые игры, получить доступ к виртуальной и дополненной реальности, а также совершать видеозвонки в разрешении 4K.

Экран смартфона изогнут на двух кромках, разрешение составляет Quad HD+. Основная камера четверная 12+12+16 Мп и дополнительный датчик глубины. Фронтальная камера — 10-мегапиксельная, дополненная датчиком глубины. Аппаратной основой стали процессоры Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти без возможности расширения карточками microSD. Размеры составляют 162,6 x 77,1 x 7,94 мм, а вес — 198 граммов.

Подробные сроки выпуска с ценами Samsung пока не раскрыла.