Толщина корпуса Galaxy S25 Edge составляет всего 5,8 мм, а вес — 163 грамма. Это делает смартфон одним из самых тонких в линейке Samsung за последние годы. Он оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, чипсетом Snapdragon 8 Elite и поддерживает фирменные ИИ-функции. При этом корпус выполнен из титана, как у S25 Ultra, и защищен стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 и по стандарту IP68.

Однако компактный формат повлек за собой заметные ограничения. В S25 Edge установлены только две камеры: основной модуль на 200 Мп и широкоугольный на 12 Мп. Телефото-объектива нет. Акцент сделан на программной обработке и ИИ-увеличении с основного сенсора, но гибкость съемки будет ниже, чем у других моделей серии.

Еще одна слабая сторона — аккумулятор. Вместо 4900 мАч в модели Plus здесь установлен элемент на 3900 мАч. Samsung заявляет, что смартфон способен проработать целый день, но в сравнении с остальными устройствами линейки это минимальный показатель.

Несмотря на ограничения, цена на Galaxy S25 Edge выше, чем у модели Plus. Версия с 256 ГБ памяти стоит $ 1 099, а с 512 ГБ — $ 1 219. Продажи начнутся 30 мая.