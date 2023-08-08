Samsung представила недорогой смартфон Galaxy F34 с 50 Мп камерой и аккумулятором на 6000 мАч

Одним из ключевых преимуществ Galaxy F34 является его аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который, по заявлениям Samsung, обеспечивает до двух дней автономной работы. Устройство поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт.

Galaxy F34 доступен в цветах Electric Black и Mystic Green. Цена начинается от $230 за версию 6/128 ГБ. Продажи стартуют 12 августа.