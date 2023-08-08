Samsung представила недорогой смартфон Galaxy F34 с 50 Мп камерой и аккумулятором на 6000 мАч

Samsung представила недорогой смартфон Galaxy F34 с 50 Мп камерой и аккумулятором на 6000 мАчИнтересный, но уже знакомый аппарат
Samsung представила новый смартфон — Galaxy F34 — в Индии. По сути, новинка является переименованной версией Galaxy M34 для местного рынка.
Устройство получило 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 5 и имеет вырез в форме капли для 16-мегапиксельной фронтальной камеры.
Основная камера Galaxy F34 включает в себя 50-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и 2-мегапиксельную макрокамеру.
Смартфон работает на базе процессора Exynos 1280, поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Его можно расширить с помощью microSD-карты.
Одним из ключевых преимуществ Galaxy F34 является его аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который, по заявлениям Samsung, обеспечивает до двух дней автономной работы. Устройство поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт.
Galaxy F34 доступен в цветах Electric Black и Mystic Green. Цена начинается от $230 за версию 6/128 ГБ. Продажи стартуют 12 августа.