Samsung представила недорогой смартфон Galaxy M14 4G с камерой на 50 Мп и батареей на 5000 мАч

Это более доступная версия ранее выпущенной модели Galaxy M14 5G, сохранившая главные «фишки» предшественника.

Девайс получил солидный дисплей, шустрый процессор Snapdragon 680 от Qualcomm, а в центре внимания – камера на 50 Мп и живучий аккумулятор на 5000 мАч.

Galaxy M14 4G стартует в Индии с привлекательной ценой – около 9.5 тыс рублей за базовую конфигурацию 4/64 ГБ.

Более продвинутая версия 6/128 ГБ обойдется чуть дороже – около 12.7 тыс рублей. На выбор два свежих цвета: небесно-голубой и насыщенно-синий.

Что же еще предлагает M14 4G? Большой (6.7 дюймов) дисплей с обновлением 90 Гц, неплохую производительность, тройную тыльную камеру. Если заряд новинки закончится – 25-ваттная зарядка быстро вернет смартфон к жизни.