Samsung представила недорогой смартфон с 5000 мАч в аккумуляторе

Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy M30, расширивший серию моделей среднего уровня. Главными его особенностями стали ёмкий аккумулятор и тройная камера.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем Infinity-U разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), тройной основной камерой 13+5+5 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аккумулятор обладает емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7904, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.5.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 159 x 75,1 x 8,4 мм.

Samsung Galaxy M30 предлагается в градиентном синем и градиентном чёрном по цене 210 долларов за версию 4+64 ГБ и 253 доллара за 6+128 ГБ. Продажи в Индии стартуют 7 марта.