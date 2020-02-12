Samsung представила новую раскладушку Galaxy Z Flip с гибким экраном

Galaxy Z Flip оборудовали 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED дисплеем с разрешением 2636 х 1080 пикселей. Отмечается, что на сегодняшний день это первый гибкий смартфон покрытый стеклом. Смартфон оснастили 8 Гб оперативной и 256 внутренней памяти, а также восьмиядерным процессором с тактовой частотой на 2,95 ГГц. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет 3300 мАч. Кроме того, новинка имеет поддержку быстрой проводной и беспроводной, а также обратной беспроводной зарядки. Устройство оборудовано двухмодульной камерой с датчиками на 12 Мп каждый, в то время как селфи-камера получила 10 Мп.

На российский рынок новинка выйдет уже 14 февраля по рекомендованной стоимости 119 990 рублей, однако оформить предзаказ можно уже сейчас.