Samsung представила новый бюджетный Galaxy A14 с качественным дисплеем

06:26, 05 января 2023
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Samsung представила новый бюджетный Galaxy A14 с качественным дисплеемИ достаточно низкой ценой
Компания Samsung представила свой первый в смартфон в 2023 году — Galaxy A14 5G.
Фото: The Verge
Устройство получило качественный 6,6-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. В основу девайса дёг чип Exynos 1330, который ранее не был анонсирован отдельно отдельно.
Смартфон поставляется с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ памяти для хранения данных. Он также оснащён 13-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной задней камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком.
The Verge
Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч, есть поддержка быстрой 15-Вт зарядки. Из коробки девайс работает под управлением Android 13 с установленной поверх One UI 5.0. Старт продаж намечен на апрель, цена — 200 долларов.