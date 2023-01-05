Samsung представила новый бюджетный Galaxy A14 с качественным дисплеем

Устройство получило качественный 6,6-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. В основу девайса дёг чип Exynos 1330, который ранее не был анонсирован отдельно отдельно.

Смартфон поставляется с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ памяти для хранения данных. Он также оснащён 13-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной задней камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком.