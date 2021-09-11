Samsung представила новый недорогой смартфон Galaxy M22 с 90 Гц и AMOLED-дисплеем

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Samsung представила новый недорогой смартфон Galaxy M22 с 90 Гц и AMOLED-дисплеемВыглядит интересно, особенно за счёт частоты обновления экрана
Спустя недели слухов, домыслов и официальных утечек, Samsung наконец-то представила свой новый смартфон в линейке доступных аппаратов — Galaxy M22. Отличительной особенностью девайса стали экран и ёмкий аккумулятор.
Так, девайс оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. При этом разрешение этого экрана не самое рекордное — всего лишь HD+, сообщается на официальном сайте Samsung.
Зато это, вкупе с батареей на 5000 мАч, явно позволяет рассчитывать на какую-то безумную автономность. Также приятно радует наличие быстрой зарядки на 25 Вт.
Основная камера Galaxy M22 имеет четыре модуля — на 48, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная — на 13 Мп.
«Сердцем» смартфона стал чип Helio G80 от MeiaTek. Пока что известно лишь об одной модификации аппарат — 4/128 ГБ. При этом Samsung так и не назвала цену девайса, а также сроки его поступления в продажу.