Samsung представила новый смартфон с дырявым дисплеем

Компания Samsung представила сегодня в Корее смартфон Samsung Galaxy A9 Pro (2019). На самом деле, это международная версия первого смартфона Samsung с дырявым дисплеем, Galaxy A8s, дебютировавшая в Китае в декабре.

Samsung Galaxy A9 Pro (2019) оснащается 6,4-дюймовым дисплеем Infinity-O c разрешением Full HD+(2340 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тройной основной камерой 24+5+10 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.