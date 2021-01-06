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Samsung представила новый смартфон за 10 тысяч рублей накануне анонса флагманского Galaxy S21
За свои деньги — отличный вариант
Несмотря на скорый анонс флагманской линейки Galaxy S21, южнокорейская Samsung не особо-то и сидит сложа руки. Так, компания уже успела выпустить новый недорогой смартфон за 10 тыс рублей — Galaxy M02s.
Прямо сейчас новинку можно купить в двух странах: в Непале и в Индии, сообщает SamMobile. В основу Galaxy M02s лёг процессор Snapdragon 450, при этом девайс имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Диагональ дисплея смартфона — 6,5 дюймов, разрешение HD+, а ёмкость аккумулятора — 5 000 мАч.
Основная камера тройная: на 13, 2 и 2 Мп. Из коробки смартфон работает на базе Android 10. Что же касательно цены, то смартфон продаётся по цене 135 долларов. Именно эта сумма при переводе на рубли и превращается в заветные 10 тыс рублей.