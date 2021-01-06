Samsung представила новый смартфон за 10 тысяч рублей накануне анонса флагманского Galaxy S21

Основная камера тройная: на 13, 2 и 2 Мп. Из коробки смартфон работает на базе Android 10. Что же касательно цены, то смартфон продаётся по цене 135 долларов. Именно эта сумма при переводе на рубли и превращается в заветные 10 тыс рублей.