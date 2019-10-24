Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11

Известно, что центральное процессорное устройство было разделено на три кластера - два высокопроизводительных ядра Cortex A76, два средних ядра и порядка четырех мощных ядер Cortex A55, установленных для базовых задач. Отмечается, что Galaxy S1 обладает непрерывной адаптивностью под задачи и пытается прогнозировать поведение владельца, подбирая ядра под его задачи, чтобы не тратить ресурсы зря. Представители компании сообщили, что общий рост производительности по сравнению с предыдущим процессором Exynos 9820 увеличился на 20%.

Топовый мобильный процессор Exynos 990 обладает дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, что намекает на оснащение Galaxy S11 данным нововведением. Напомним, что на сегодняшний день большинство смартфонов имеет дисплеи с частотой обновления равной 60 Гц, что выделит новый флагман компании за счет плавного и отзывчивого изображения.