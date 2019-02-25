Samsung представила продвинутые смартфоны Galaxy A50 и A30 среднего уровня

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Samsung Electronics представила новые смартфоны в серии недорогих моделей Galaxy A — Galaxy A50 и A30.

Старшая модель Samsung Galaxy A50 может похвастаться сканером отпечатков пальцев прямо в экране и тройной камерой 25+5+8 Мп. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей),фронтальной камерой на 25 Мп, процессором Exynos 9610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников.