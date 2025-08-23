Samsung представила самый дешёвый свой телефон — Galaxy A07

Galaxy A07 получил 6,7" IPS-экран с разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, оснащён процессором MediaTek Dimensity Helio G99 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживается сверхбыстрая зарядка 25 Вт. Варианты памяти следующие: 4 / 64 ГБ, 4 / 128 ГБ, 6 / 128 ГБ и 8 / 256 ГБ.

Основная камера устройства — на 50 Мп, макрокамера — на 2 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Телефон работает на прошивке One UI 7.0, основанной на Android 15. Поддерживается 4G (LTE), а также шесть обновлений ОС и шесть лет обновлений безопасности. В смартфон встроен слот для microSD.

Габариты устройства: 164,4 x 77,4 x 7,6 мм, вес составляет 184 грамма, защищён телефон по стандарту IP54. Корпус выполнен из стекловолокна, армированного полимером. Galaxy A07 доступен в чёрном, зелёном и светло-фиолетовом цветах.

Пока устройство доступно только в Индонезии по стартовой цене от $86 за младшую версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.