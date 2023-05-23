Samsung представила сенсорный экран, способный измерять давление и пульс

Samsung представила сенсорный экран, способный измерять давление и пульсВ экран встроены органические фотодиоды
На предстоящей технологической выставке Display Week Samsung представит новинку — сенсорный экран Sensor OLED с функционалом для определения отпечатков пальцев и измерения кровяного давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС) пользователя.
Для этого в экран встроены сверхчувствительные органические фотодиоды. Поэтому вендору не придётся оснащать смартфоны отдельным дактилоскопическим сканером. То есть экран и есть сканер.
Но смысл новой технологии в том, что вместе с отпечатками пальцев датчики считывают уровнь давления и пульса. Как отмечается, для получения данных достаточно приложить к экрану несколько пальцев одной руки, но для стопроцентной точности всё же следует измерить давление и сердечный ритм, приложив поочерёдно пальцы обеих рук.