Samsung представила сенсорный экран, способный измерять давление и пульс

Для этого в экран встроены сверхчувствительные органические фотодиоды. Поэтому вендору не придётся оснащать смартфоны отдельным дактилоскопическим сканером. То есть экран и есть сканер.

Но смысл новой технологии в том, что вместе с отпечатками пальцев датчики считывают уровнь давления и пульса. Как отмечается, для получения данных достаточно приложить к экрану несколько пальцев одной руки, но для стопроцентной точности всё же следует измерить давление и сердечный ритм, приложив поочерёдно пальцы обеих рук.