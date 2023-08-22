Samsung представила сервис для «склеивания» двух iPhone в один складной смартфон

Сервис использует два iPhone, чтобы продемонстрировать преимущества большого экрана Galaxy Z Fold 5. Напомним, что новейший складной смартфон Samsung обладает 6,2-дюймовым экраном, который раскладывается, превращаясь в 7,6-дюймовый дисплей.

Samsung давно предлагает веб-приложение, демонстрирующее адаптированный Android UI с приложениями компании, но опция Galaxy Fold является нововведением.

Для использования этой функции требуются два iPhone с установленным приложением Try Galaxy. Приложение можно установить через одноимённый веб-сайт, где представлен сканируемый QR-код.

После запуска веб-приложения на обоих iPhone, одно устройство генерирует код, а другое принимает его, чтобы синхронизировать два девайса. Затем «единый» экран делится между двумя смартфонами Apple, имитируя больший экран Galaxy Fold.

Пользователи могут выбрать из ограниченного числа опций, включая игру в воздушный хоккей, обучение многозадачности или просмотр видео на двух экранах.