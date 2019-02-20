Samsung представила складной смартфон Galaxy Fold с гибким дисплеем

Samsung оснастила Galaxy Fold топовым процессором Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. В смартфоне установлена специально разработанная сложная система питания с двумя аккумуляторами ёмкостью 4380 мАч. Galaxy Fold также способен подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства благодаря технологии беспроводной обратной зарядки.

В смартфоне имеется шесть модулей камер, три из которых 16+12+12 Мп расположены сзади, два 10+8 Мп — на внутренней стороне и еще один на 10 Мп — на лицевой стороне. Это позволяет, например, использовать несколько приложений во время видеовызовов. Также есть стереодинамики AKG.

Galaxy Fold будет доступен для предзаказа в России на сайте Samsung во втором квартале 2019 года. Смартфон представлен сером, чёрном, зелёном и синем в цветовых вариантах. В США продажи начнутся 26 апреля по цене 1980 долларов.