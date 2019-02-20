Samsung представила складной смартфон Galaxy Fold с гибким дисплеем

Компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy Fold. Это складное устройство, открывающее новую категорию мобильных устройств.
Модель оснащена сгибающимся безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с диагональю 7,3 дюйма и разрешением QXGA+. Она способен складываться в компактное устройство. Сканер отпечатков пальцев размещен на торце корпуса.
Для совершения вызовов и ответа на текстовые сообщения достаточно вынуть устройство из кармана и использовать вспомогательный сенсорный 4,6-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением HD+ на фронтальной панели, а когда требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение, можно раскрыть устройство и использовать большой дисплей.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie со специально переработанным интерфейсом. Он позволяет держать открытыми до трех активных приложений одновременно. Интерфейс обеспечивает возможность удобного переключения с наружного экрана на внутренний и наоборот. При открытии и закрытии Galaxy Fold приложения автоматически отображаются на том экране, с которым работает пользователь.
Samsung оснастила Galaxy Fold топовым процессором Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. В смартфоне установлена специально разработанная сложная система питания с двумя аккумуляторами ёмкостью 4380 мАч. Galaxy Fold также способен подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства благодаря технологии беспроводной обратной зарядки.
В смартфоне имеется шесть модулей камер, три из которых 16+12+12 Мп расположены сзади, два 10+8 Мп — на внутренней стороне и еще один на 10 Мп — на лицевой стороне. Это позволяет, например, использовать несколько приложений во время видеовызовов. Также есть стереодинамики AKG.
Galaxy Fold будет доступен для предзаказа в России на сайте Samsung во втором квартале 2019 года. Смартфон представлен сером, чёрном, зелёном и синем в цветовых вариантах. В США продажи начнутся 26 апреля по цене 1980 долларов.