Samsung представила складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold

Samsung представила складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFoldУстройство раскрывается в 10-дюймовый планшет
© Samsung
Толщина смартфона в самом тонком месте составляет 3,9 мм, а вес — 309 грамм. Каркас выполнен из алюминиевого сплава Advanced Armor Aluminum, а шарнирный механизм Armor FlexHinge — из титана. Основной экран имеет яркость до 1600 нит и адаптивную частоту обновления 1−120 Гц. Внешний дисплей диагональю 6,5 дюймов обеспечивает яркость до 2600 нит.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, изготовленном по 3-нм техпроцессу TSMC. Оперативная память составляет 16 ГБ, доступны варианты с 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Устройство имеет основную камеру 200 МП, широкоугольную на 12 Мп и телефотомодуль с разрешением 10 мегапикселей.
Аккумулятор емкостью 5600 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную на 15 Вт.
Ориентировочная цена составит 2447 долларов. Продажи начнутся 12 декабря в Южной Корее.