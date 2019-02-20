Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch Active и фитнес-браслеты Galaxy Fit

Galaxy Watch Active появятся в продаже 8 марта 2019 года по цене 16 990 рублей в чёрном, сине-зелёном, розово-золотистом и серебристом.

Фитнес-браслеты Galaxy Fit с цветным дисплеем диагональю 0,95 дюйма и Galaxy Fit e с монохромным дисплеем диагональю 0,74 дюйма обеспечивают мониторинг целого ряда параметров. Они автоматически начинают отслеживать активность во время ходьбы, бега, велопрогулок, гребли, прыжков и занятий на эллиптическом тренажере или начала обычной динамической тренировки. Обе модели защищены от влаги по стандарту 5 атм., что позволяет без проблем принимать душ и плавать в бассейне, не снимая устройство.

Браслеты Galaxy Fit и Fit e появятся в магазинах в апреле по рекомендованной цене 6 990 и 2 990 рублей соответственно.