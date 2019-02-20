Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch Active и фитнес-браслеты Galaxy Fit

Компания Samsung Electronics представила новые смарт-часы Galaxy Watch Active и фитнес-браслеты Galaxy Fit.
Часы Galaxy Watch Active получили новый дизайн без фирменного вращающегося безеля. На них можно отслеживать один из важнейших функциональных показателей — кровяное давление. Правда, поначалу эта функция будет доступна только в США, Канаде, Сингапуре, Австралии и Германии.
Galaxy Watch Active автоматически определяют вид активности (бег, велосипедная прогулка, гребля, тренировка на эллипсе и еще 39 видов упражнений можно выбрать в ручном режиме, задавая ежедневные цели и отслеживая прогресс). Они оснащаются 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360 х 360 пикселей, аккумулятором на 230 мАч с беспроводной зарядкой, процессором Exynos 9110, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, акселерометром, гироскопом, барометром, датчиком сердечного ритма и датчиком освещенности. Они поддерживают Bluetooth4.2, Wi-Fi (802/11 b/g/n), NFC, A-GPS/ГЛОНАСС. Обеспечивается защита от воды и пыли 5ATM + IP68, а также прочность по стандарту MIL-STD-810G.
Galaxy Watch Active появятся в продаже 8 марта 2019 года по цене 16 990 рублей в чёрном, сине-зелёном, розово-золотистом и серебристом.
Фитнес-браслеты Galaxy Fit с цветным дисплеем диагональю 0,95 дюйма и Galaxy Fit e с монохромным дисплеем диагональю 0,74 дюйма обеспечивают мониторинг целого ряда параметров. Они автоматически начинают отслеживать активность во время ходьбы, бега, велопрогулок, гребли, прыжков и занятий на эллиптическом тренажере или начала обычной динамической тренировки. Обе модели защищены от влаги по стандарту 5 атм., что позволяет без проблем принимать душ и плавать в бассейне, не снимая устройство.
Браслеты Galaxy Fit и Fit e появятся в магазинах в апреле по рекомендованной цене 6 990 и 2 990 рублей соответственно.