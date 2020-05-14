Samsung представила смартфон с использованием квантовых технологий

Известно, что новинка оборудована квантовым генератором случайных чисел QRNG. Согласно данным производителя, данный чип, базируясь на квантовой технологии шифрования, генерирует непредсказуемые числа, благодаря чему, в свою очередь, создаются защищенные непредсказуемые ключи. Так, владельцы Galaxy A Quantum обеспечены “квантовым шифрованием” в сервисах, для которых необходима идентификация или сертификация.

Что касается технических характеристик, Galaxy A Quantum получил 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с врезанной селфи-камерой на 32 Мп. Основная же, к слову, получила порядка четырех модулей на 64 Мп. Сердцем смартфона выступает процессор Exynos 980. Аппарат получил 8 ГБ/128 ГБ памяти, а емкость его аккумулятора составляет 4500 мАч. Новинку оценили в 530 долларов или примерно 39 тыс рублей.