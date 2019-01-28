Samsung представила стодолларовые долгоиграющие смартфоны Galaxy M10 и Galaxy M20

Galaxy M20 оснащается 6,3-дюймовым Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, процессором Exynos 7904, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Galaxy M10 оснащается 6,22-дюймовым HD+ (1520 х 720 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой, процессором Exynos 7870, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ, а также аккумулятором ёмкостью 3430 мАч.

Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Samsung Experience 9.5 UX. Samsung Galaxy M10 и M20 предлагаются в синем и чёрном цветовых вариантах. Цена на Galaxy M10 составляет 112 долларов за версию 2+16 ГБ и 126 за 3+32 ГБ, на Galaxy M20 — 155 и 183 за 3+32 ГБ и 4+64 ГБ соответственно.