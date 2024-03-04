Samsung представила сверхдешевый смартфон Galaxy F15 5G с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой

Серия F получила более емкий аккумулятор по сравнению с моделями линейки A. При этом цена F15 5G немного ниже.

Внешне новинка выглядит как типичный смартфон Samsung с тройной камерой и плоским корпусом. На передней панели установлен дисплей Super AMOLED диагональю 6.5 дюйма с вырезом под камеру.

Панель имеет разрешение 2340 x 1080 пикселей (FullHD+) и частоту обновления 90 Гц.

Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100 Plus с 4/6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.

Смартфон поставляется с операционной системой One UI 6.0 на базе Android 14. Samsung обещает 4 поколения обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.

Тройная камера на задней панели состоит из основного сенсора на 50 Мп, ультраширокоугольной камеры на 5 Мп и макрокамеры на 2 Мп. На передней панели расположен селфи-модуль на 13 Мп.

Питает новинку аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт (адаптер продается отдельно).

Galaxy F15 5G доступен в Индии по следующим ценам: