Samsung представила ударопрочный смартфон

Компания Samsung представила в Италии пятое поколение «неубиваемой» серии XCover. Смартфон Galaxy XCover 4s приходит на смену XCover 4 2017 года выпуска, который оказался довольно успешным.

Он получил довольно простые характеристики. Смартфон оснащается 5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами разрешением 16 и 5 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. Аккумулятор обладает ёмкостью 2800 мАч. Размеры составляют 145,9 x 73,1 x 9,7 мм.

Главной изюминкой смартфона стала его устойчивость к внешним воздействиям. Он защищён от воды и пыли на уровне IP68, а также соответствует военному стандарту MIL-STD 810G, что говорит об устойчивости к падениям с высоты 1,2 м.

Samsung Galaxy XCover 4s поступит в продажу в Италии в июле по цене 299,99 евро.